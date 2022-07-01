Конго-крымской лихорадкой заболели 15 человек в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области выявили 15 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство заболевших граждан госпитализировали в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. 70 % из них не обратились за своевременной медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.

«В области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов клещей-переносчиков болезней. В среднем по стране показатель заражения клещами составляет 4,2, в то время в Кызылординской области – выше. Это тревожная ситуация. Активность конго-крымской геморрагической лихорадки особенно высока в мае и июне. Поэтому каждый гражданин должен помнить об обязательных мерах предосторожности на поле или рядом с домашними животными», - предупредила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.

Все больные, поступившие в областную инфекционную больницу, заболели на этой неделе. Они проходят трехразовое лабораторное обследование им выдают специальные препараты для лечения.

«Основными симптомами конго-крымской кровавой лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно может быть кровоточивость зубов или носа. Если наблюдаются эти симптомы, необходимо срочно пройти медицинское обследование», - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.