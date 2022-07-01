РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:44, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Конго-крымской лихорадкой заболели 15 человек в Кызылординской области

    None
    КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области выявили 15 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Большинство заболевших граждан госпитализировали в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. 70 % из них не обратились за своевременной медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.

    «В области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов клещей-переносчиков болезней. В среднем по стране показатель заражения клещами составляет 4,2, в то время в Кызылординской области – выше. Это тревожная ситуация. Активность конго-крымской геморрагической лихорадки особенно высока в мае и июне. Поэтому каждый гражданин должен помнить об обязательных мерах предосторожности на поле или рядом с домашними животными», - предупредила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.

    Все больные, поступившие в областную инфекционную больницу, заболели на этой неделе. Они проходят трехразовое лабораторное обследование им выдают специальные препараты для лечения.

    «Основными симптомами конго-крымской кровавой лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно может быть кровоточивость зубов или носа. Если наблюдаются эти симптомы, необходимо срочно пройти медицинское обследование», - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Кызылординская область Здравоохранение Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!