Конфликтовавшего с пожилой матерью семейного дебошира арестовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Учет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

Цель ОПМ - активизация работы по профилактике правонарушений со стороны подучетных лиц и предупреждение преступности. Мероприятие проводится в период с 9 по 14 марта текущего года.

По итогам двух дней ОПМ «Учет» стражи порядка проверели по месту жительства около 700 лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. Вместе с тем сотрудники полиции на учет в ОВД поставили около 180 лиц, из которых в отношении 116 установлены защитные предписания, в отношении 7 установлены особые требования к поведению, 9 лиц помещены в специализированное лечебно-профилактическое учреждение.

«К примеру, сотрудниками полиции к административной ответственности привлечен 39-летний житель города. Употребляя алкогольные напитки, мужчина устраивал дома скандал своей пожилой матери. В результате дебошир был поставлен на профилактический учет как лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание. Но предпринятые меры не помогли. От 63-летней матери дебошира поступило очередное письменное заявление в отношении сына по факту семейного скандала. В ходе проверки полицейскими действия любителя алкогольных напитков и скандалиста квалифицированы как нарушения защитного предписания по статье 461 КРКоАП, а также по части первой статьи 73 КРКоАП, то есть противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», - сообщили в полиции.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султан 39-летний житель столицы привлечен к административной ответственности по статье 461 и части первой статьи 73 КРКоАП с наказанием в виде административного ареста сроком на двое суток. Кроме того, судом СМАС установлено особое требования к поведению данного гражданина сроком на один год.