Конфликт в Жамбылской области стал возможным, в том числе благодаря провокаторам – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конфликт в Кордайском районе Жамбылской области стал возможным, в том числе и благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», - сказал Даурен Абаев.

Министр заверил, что сейчас предприняты все меры для стабилизации конфликта, и все находится на прямом контроле Главы государства.

«Создана правительственная комиссия, которая уже отбыла в Жамбылскую область. Комиссию возглавил вице-премьер Бердибек Сапарбаев. Вся информация будет оперативно предоставляться СМИ. Уже сегодня с места события будут даны новые комментарии», - резюмировал Даурен Абаев.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.