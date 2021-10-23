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    18:20, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Конфликт в общежитии: два студента ранены ножом в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 17-летний молодой человек нанес ножевые ранения двум студентам. Полиция выясняет причины конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета им. Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет.

    «По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. Он признался, что из-за неприязненных отношений нанес ножевые ранения. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Теги:
    Криминал Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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