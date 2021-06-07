Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возможный конфликт в одном из ночных клубов в Костанае перерос в драку. Трое пострадавших доставлены в областную больницу в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее сегодня жители центральной части Костаная рассказали об инциденте, в результате которого пострадали несколько человек. По мнению жителей, они слышали звуки выстрелов.

«В 6.00 поступил вызов на Гоголя 98, за Бородинским магазином. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжало три бригады. Одна отвезла с ножевым ранением ягодицы, вторая - с ушибом грудной клетки, возможно, вследствие применения травматического оружия. И третья - с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. Пострадавшие доставлены в областную больницу. По словам очевидцев - конфликт в ночном клубе»,- прокомментировали в управлении здравоохранения.

В полиции же предположения очевидцев о стрельбе опровергли, ссылаясь на обычную драку между мужчинами.

«6 июня 2021 года около 6 часов утра возле одного из домов по улице Гоголя произошла драка между мужчинами. В результате участники были доставлены в управление полиции Костаная», - сообщили в Департаменте полиции.

Начато досудебное расследование, зарегистрированное по статье 293 Уголовного кодекса. Все участники установлены, обстоятельства произошедшего выясняются.