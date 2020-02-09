Конфликт в Кордайском районе: расследование ведется по двум статьям УК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместители Генерального прокурора и МВД РК находятся в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На месте находится первый заместитель Генерального прокурора и заместитель министра внутренних дел. Уголовное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса – 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и 99 (Умышленное убийство)», - сообщил Алексей Калайчиди.

Он отметил, что на сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета и 54 бутылки с зажигательной смесью

«По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под руководством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева, перед которой поставлена конкретная задача. В их числе - установление причин конфликта и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности. Мы примем все меры для того, чтобы виновные, прежде всего, провокаторы и организаторы, были установлены и предстали перед судом. Но не менее важная задача – не допустить распространения искаженной и непроверенной информации. Это наша с вами общая задача, и надеюсь, что мы ее выполним», - добавил он.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.