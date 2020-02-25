Конфликт в Кордае: полиция расследует более 120 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 120 уголовных дел расследуют по конфликту, имевшему место в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По конфликту в Кордае более 120 уголовных дел мы расследуем в настоящее время. Возглавляет межведомственную следственно-оперативную группу Генеральная прокуратура. К сожалению, в соответствии со статьей 201 УПК разгласить данные предварительного следствия, а также сообщить количество привлеченных к уголовной ответственности лиц и находящихся под стражей, я не могу», - заявил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он отметил, что есть и привлеченные к уголовной ответственности, также подозреваемые и лица, содержащиеся под стражей.

«В настоящее время по убийствам расследуется 11 уголовных дел по статье 99 УК РК», - проинформировал начальник следственного департамента.

Ранее министр внутренних дел заявил, что подозреваемый в избиении аксакала в Кордайском районе Жамбылской области будет предан суду.