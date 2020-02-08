Конфликт в Кордае: не допускать призывов к насилию призвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возможных сбросах старых видео и дезинформации касательно конфликта в Кордайском районе Жамбылской области предупредил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще раз хочу обратиться к гражданам нашей страны, журналистам, блогерам, редакторам различных каналов. Сейчас мы все должны осознать ту степень ответственности, которая лежит на нас. Любая информация, распространяемая в СМИ, должна отвечать главному критерию –достоверности», - сказал Даруен Абаев.

Вместе с тем, глава МИОР призвал не допускать распространения фейковой информации.

«Необходимо недопущение не только фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны сбросы старых видео и дезинформации», - предупредил Даурен Абаев.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.



