Конфликт в кафе перерос в стрельбу в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Несколько человек получили травмы в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
«6 января 2020 года примерно в 21:00 часов в одном из кафе между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого было произведено несколько выстрелов в сторону водителя и пассажира автомашины марки «Hyundai Accent», - сообщили в ведомстве.
В больницу с различными травмами были доставлены несколько человек.
По данному факту начаты досудебные расследования по трем статьям «Покушение на убийство», «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников конфликта.
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