Конфликт в кафе перерос в стрельбу в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Несколько человек получили травмы в результате стрельбы, произошедшей в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«6 января 2020 года примерно в 21:00 часов в одном из кафе между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого было произведено несколько выстрелов в сторону водителя и пассажира автомашины марки «Hyundai Accent», - сообщили в ведомстве.

В больницу с различными травмами были доставлены несколько человек.

По данному факту начаты досудебные расследования по трем статьям «Покушение на убийство», «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников конфликта.