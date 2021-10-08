Конфликт перерос в перестрелку возле ресторана под Алматы: один человек скончался

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сельчанин подозревается в убийстве друга в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

1 октября около 01.00 часов ночи из поселка Бесагаш в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что раненный мужчина просит помощи. Выехавший на место наряд полиции установил, что у ресторана в результате конфликта двух групп один из участников получил огнестрельное ранение. Участвующие стороны с места происшествия скрылись. Доставленный в областную больницу 25-летний житель поселка Бесагаш от полученного ранения скончался.

По информации полиции, в результате экстренно проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» удалось задержать 25-летнего местного жителя, оказавшегося близким другом погибшего.

Подозреваемый признался в убийстве и пояснил, что когда он решил произвести выстрел из ружья в одного из участников разборок, его друг хотел помешать и схватился за ствол. В последствии чего и получил ранения, от которых скончался в больнице.

Все участники конфликта покинули место происшествия и скрылись. Проезжающий мимо водитель доставил раненного в больницу. Он сопроводил друга до лечебного учреждения, после чего, боясь ответственности, спрятался.

По словам подозреваемого, за неделю до происшествия найденное в кукурузном поле гладкоствольное ружье 12 калибра «Винчестер» с четырьмя патронами после происшествия выброшено в речку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 2 УК РК. Подозреваемый на период досудебного расследования взят под стражу.