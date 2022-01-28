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Конфликт на границе с Кыргызстаном: 10 таджикистанцев пострадали, двое погибли

28 Января 2022 11:04
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Конфликт на границе с Кыргызстаном: 10 таджикистанцев пострадали, двое погибли

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ - В результате пограничного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ховар.

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Кроме того, двое граждан Республики Таджикистан – Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло, был убит в результате взрыва миномётного снаряда, выпущенного кыргызскими военнослужащими в его дворе, а также Шарипов Абдулатиф Рабиевич, 1964 года рождения, водитель отдела первичной медицинской помощи больницы города Исфары, погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномёта с кыргызской стороны.

28 января 2022 года в 01:00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 08:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации.

В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.

Ранее сообщалось, что семь кыргызстанцев пострадали во время конфликта на границе с Таджикистаном.

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#Таджикистан   #Кыргызстан  
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