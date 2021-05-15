Конфликт на Ближнем Востоке: Последнее слово не сказано – Биньямин Нетаньяху

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен ослаблять удары по исламистам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Они напали на нашу столицу, запускали ракеты по нашим городам. Они за это платят и продолжат дорого платить. Последнее слово еще не сказано!» – сказал Нетаньяху после консультаций с военными в Тель-Авиве.

Днем раньше Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться, пока не будут восстановлены «спокойствие и безопасность государства Израиль».

Стивенс считает, что Израиль может ввести в Газу сухопутные войска: «Наземная операция не предпочтительный и не идеальный вариант. Но если израильские солдаты зайдут внутрь [сектора Газа], это позволит им эффективнее, чем с воздуха, атаковать эти крепости».