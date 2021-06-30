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    13:28, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Конфликт между строителями в пригороде Актау: вмешалась полиция

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Работники строящегося объекта в районе отеля «Rixos Water World Aktau» повздорили между собой. В пресс-службе департамента полиции региона прокомментировали инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Конфликт между рабочими, по информации ведомства, произошёл вечером 29 июня, примерно в 19:20, на территории строительной площадки.

    Охрана предприятия и сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок на строительном объекте, урегулировали конфликт.

    На месте происшествия в присутствии начальника охраны, начальника управления полиции Актау и начальника МПС департамента полиции региона была проведена профилактическая беседа.

    По данному факту от участников конфликта жалоб и заявлений не поступило.

    В настоящее время конфликт исчерпан, и ситуация находится под контролем.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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