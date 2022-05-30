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Конфликт между молодежью привел к стрельбе в штате Теннеси
30 Мая 2022 18:00

Конфликт между молодежью привел к стрельбе в штате Теннеси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате ссоры между двумя группами молодых людей в центре города Чаттануга (штат Теннесси) шесть человек получили ранения, из них двое - в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным полиции, в 11 часов вечера в районе Черри-стрит два подростка из одной группы начали стрельбу по другой. При этом правоохранительные органы исключают криминальную версию инцидента.

Жертвам перестрелки было чуть старше 20 лет, их с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Четверо - в удовлетворительном состоянии, в то время как оставшиеся двое получили опасные для жизни травмы.

Мэр Чаттануги Тим Келли попросил родителей быть более ответственными за хранение огнестрельного оружия в недоступном для детей месте.

Ранее сообщалось о стрельбе в штатах Техас и Оклахома, приведшей к жертвам.

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