Конфликт из-за собаки и удар ножом: три года лишения свободы получил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд вынес приговор жителю Петропавловска, который натравил собаку на случайного прохожего и ударил его ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в сентябре прошлого года во дворе по улице Жукова, 9.

40-летний житель города выгуливал собаку и натравил ее на прохожего. После чего ударил потерпевшего кухонным ножом в спину.

По информации пресс-службы областного суда, мужчина утверждал, что потерпевший сам подошел к собаке, снял с нее намордник и стал ее дразнить. И первым избил его без повода. Говорил на суде, что защищался, отмахиваясь ошейником, на котором были острые шипы. Именно в это время собака, заступившись за хозяина, укусила потерпевшего за руку. О случившемся сожалеет.

«При назначении наказания суд принял во внимание, что он беспочвенно совершил тяжкое общественно-опасное преступление, в состоянии алкогольного опьянения дерзко напав на человека, отрицательную характеристику, выданную участковым инспектором. К доводам о том, что он сам стал жертвой, суд отнесся критически и расценил как попытку уйти от ответственности. Поэтому суд пришел к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения ему наказания в виде реального лишения свободы. Оснований для назначения альтернативного наказания в виде ограничения свободы суд не установил», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.



