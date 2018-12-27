Конфликт интересов в Минфине отметила Дарига Назарбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дарига Назарбаева подняла вопрос конфликта интересов в Министерстве финансов РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Мой вопрос касается эффективности работы Службы экономических расследований. По последнему отчету Всемирного банка, самые коррумпированные госорганы - это налоговая и таможенная организации. Рассматривается вопрос о конфликте интересов, так как самые коррумпированные ведомства находятся в Минфине - Министерство финансов управляет Службой экономических расследований. Ему нужно самому себя расследовать и наказывать», - отметила Дарига Назарбаева.

По ее мнению, вопросами коррупционных преступлений в структуре министерства должен заниматься Комитет по финансовому мониторингу.

«О работе финмониторинга мы за последние годы не знаем и не слышим. Не считаете ли вы, что все-таки СЭР должна быть независима от Минфина и других министерств?», - спросила Дарига Назарбаева у министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

На что глава Миннацэкономики ответил, что вопросы, связанные с налогообложением и взаимодействием бизнеса и государства, традиционно во всех странах являются острыми и часто именно там происходят коррупционные преступления.

«СЭР в структуре Минфина работать проще. Я думаю, здесь есть синергия. Мы большую работу делаем в части упрощения взаимодействия между ведомствами Правительства. Тем не менее, когда та вертикаль подчинена одному министерству, в том числе доступ к базам данных, к друг другу, возможность обмена информацией, оперативных совещаний и так далее, в этом отношении это помогает работать более эффективно. Большую роль в эффективности работы СЭР играет база данных, которую пополняют таможенные и налоговые органы. А отдельная служба с похожими функциями, но подчиненная Президенту, уже есть - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции», - пояснил Тимур Сулейменов.