Конфликт интересов обнаружили в госоргане СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба обнаружила конфликт интересов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал, что при изучении личных дел сотрудников ведомства выявили родственную связь между руководителем отдела транспорта и пассажирских перевозок и директором компании, осуществляющей перевозки по трем маршрутам. Этот же руководитель отдела является секретарем областной комиссии по тарифам межрайонных сообщений, которая утверждает тарифы по перевозкам.

«За три месяца 2020 года компания получила максимальную сумму субсидирования – 7,5 млн тенге - по сравнению с другими перевозчиками. В управлении пояснили, что на маршруте компании работает новый автобус, заработная плата водителя составляет 200 тысяч тенге и базовая норма расходов топливо на 100 км - 33 литра бензина, что значительно превышает расходы других перевозчиков. Что касается руководителя отдела транспорта и пассажирских перевозок, то он, являясь секретарем, не имел права голоса», - сказал Н.Жахин.

Руководителя из состава комиссии рекомендовали исключить и уведомить о ситуации департамент по делам государственной службы и уполномоченного по этике.



