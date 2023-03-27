Конфликт двух водителей закончился стрельбой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории одного из рынков между водителями двух автомобилей произошел конфликт, в результате чего один из них выстрелил в оппонента из газового пистолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управление полиции Наурызбайского района города проводит досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

«По предварительным данным, между водителями двух автомашин на территории одного из рынков произошла словесная перепалка и один из них выстрелил в оппонента. Подозреваемый задержан. Газовый пистолет изъят. Другие обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.



В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что пострадавший не обращался за медпомощью.