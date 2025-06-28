Конфисковано у коррупционеров — передано детям: новые центры помощи появились в Астане

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Эти объекты — наглядный пример того, как изъятое у осуждённых имущество может быть направлено на благо общества. Это реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева: всё, что возвращается в госсобственность, должно использоваться в социальной сфере. Без перепродаж, без посредников — с прямой пользой для людей.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Раньше мы работали в школах — нам выделяли кабинеты. Здесь же отдельное здание, безопасная территория, площадки. Всё подстроено под нужды детей. Мы чувствуем, что нас наконец услышали, — сказала Гульмира Кемел, руководитель кабинета психолого-педагогической коррекции.

Формально — это кабинет, как указано в документах, но по сути — полноценный центр. Просторные помещения, комнаты для индивидуальной работы, зоны отдыха и движения. За один курс здесь принимают до 80 детей с различными нарушениями развития — от задержки речи до аутизма, проблем со слухом и зрением.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Ключевое отличие: в этих коттеджах работают две взаимосвязанные, но разные организации.

ПМПК обследует ребёнка, ставит предварительный диагноз и даёт направление на нужный вид помощи. Кабинет коррекции реализует эти рекомендации, проводит занятия, адаптацию и сопровождение.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Мы — исполняющее звено. Работаем с детьми по заключениям ПМПК. Но и родителям помогаем — у многих стресс, непонимание диагноза, тревога. Иногда нуждаются в не меньшей поддержке, чем дети, — отметила Гульмира Кемел.

Здесь оказывают помощь детям с рождения до 18 лет. Работа строится по возрастным этапам: раннее вмешательство, дошкольная и школьная коррекция. Методики — только утверждённые Министерством просвещения, с доказанной эффективностью. Но за внешним благоустройством стоит тяжёлый труд. Педагоги работают с высокими эмоциональными и физическими нагрузками, а зарплаты — остаются скромными.

— Молодой специалист получает 100–120 тысяч тенге. Даже педагог с высшей категорией и стажем получает 200 тысяч тенге на руки. Это при том, что мы ежедневно работаем с самой сложной категорией детей и родителей, — подчёркивают в коллективе.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам Гульмиры Кемел, в этой сфере остаются только по призванию. Многие приходят, потому что сталкивались с подобными диагнозами в семье и хотят помогать другим.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Антикор подчёркивает: каждый возвращённый объект имеет конкретное назначение — и всё имущество, изъятое по суду, используется строго по целевому назначению.

— Общество должно видеть, что всё это не просто в активах, не простаивает. Эти здания живут. Здесь идёт работа. Это не отчёты — это конкретные дети, педагоги, семьи, — отметил руководитель управления превенции департамента Антикоррупционной службы по городу Астане Рустам Садвакасов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Напомним, в 2022 году экс-депутат маслихата города Астаны Кайрат Сатыбалды был осуждён за злоупотребление должностными полномочиями и хищение в особо крупном размере. Суд назначил 6 лет лишения свободы и конфискацию имущества. В 2023 году наказание было смягчено, часть ущерба компенсирована. Изъятые активы переданы государству и направлены на нужды социальной инфраструктуры.

В конце сентября 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы был приговорен к шести годам лишения свободы.

Досудебное расследование было начато в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. По делу проходили пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более 500 миллионов долларов США.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Судом №2 г.Усть-Каменогорска рассмотрено ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ему заменили реальный срок на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней.

Кайрат Сатыбалды попросил в суде прощения у народа и Президента Казахстана. Общая сумма возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Кайрата Сатыбалды составляет 732,8 млрд тенге.