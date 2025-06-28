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    20:19, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Конфисковано у коррупционеров — передано детям: новые центры помощи появились в Астане

    Два коттеджа, конфискованные в рамках уголовного дела в отношении Кайрата Сатыбалды, стали новым пространством помощи для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform по итогам пресс-тура, организованного департаментом Агентства по противодействию коррупции по городу Астане.

    Дома Кайрата Сатыбалды стали местом помощи и надежды
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    детская площадка
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    футбольное поле
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Эти объекты — наглядный пример того, как изъятое у осуждённых имущество может быть направлено на благо общества. Это реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева: всё, что возвращается в госсобственность, должно использоваться в социальной сфере. Без перепродаж, без посредников — с прямой пользой для людей.

    детский центр
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Конфисковано у коррупционеров — передано детям
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Раньше мы работали в школах — нам выделяли кабинеты. Здесь же отдельное здание, безопасная территория, площадки. Всё подстроено под нужды детей. Мы чувствуем, что нас наконец услышали, — сказала Гульмира Кемел, руководитель кабинета психолого-педагогической коррекции.

    Формально — это кабинет, как указано в документах, но по сути — полноценный центр. Просторные помещения, комнаты для индивидуальной работы, зоны отдыха и движения. За один курс здесь принимают до 80 детей с различными нарушениями развития — от задержки речи до аутизма, проблем со слухом и зрением.

    парты
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    детский центр
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Ключевое отличие: в этих коттеджах работают две взаимосвязанные, но разные организации. 

    ПМПК обследует ребёнка, ставит предварительный диагноз и даёт направление на нужный вид помощи. Кабинет коррекции реализует эти рекомендации, проводит занятия, адаптацию и сопровождение.

    ребенок читает
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Мы — исполняющее звено. Работаем с детьми по заключениям ПМПК. Но и родителям помогаем — у многих стресс, непонимание диагноза, тревога. Иногда нуждаются в не меньшей поддержке, чем дети, — отметила Гульмира Кемел.

    Здесь оказывают помощь детям с рождения до 18 лет. Работа строится по возрастным этапам: раннее вмешательство, дошкольная и школьная коррекция. Методики — только утверждённые Министерством просвещения, с доказанной эффективностью. Но за внешним благоустройством стоит тяжёлый труд. Педагоги работают с высокими эмоциональными и физическими нагрузками, а зарплаты — остаются скромными.

    — Молодой специалист получает 100–120 тысяч тенге. Даже педагог с высшей категорией и стажем получает 200 тысяч тенге на руки. Это при том, что мы ежедневно работаем с самой сложной категорией детей и родителей, — подчёркивают в коллективе.

    Конфисковано у коррупционеров — передано детям
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам Гульмиры Кемел, в этой сфере остаются только по призванию. Многие приходят, потому что сталкивались с подобными диагнозами в семье и хотят помогать другим.

    Конфисковано у коррупционеров — передано детям
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Конфисковано у коррупционеров — передано детям
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Антикор подчёркивает: каждый возвращённый объект имеет конкретное назначение — и всё имущество, изъятое по суду, используется строго по целевому назначению.

    — Общество должно видеть, что всё это не просто в активах, не простаивает. Эти здания живут. Здесь идёт работа. Это не отчёты — это конкретные дети, педагоги, семьи, — отметил руководитель управления превенции департамента Антикоррупционной службы по городу Астане Рустам Садвакасов.

    «Конфисковано у коррупционеров — передано детям:
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Конфисковано у коррупционеров — передано детям
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Напомним, в 2022 году экс-депутат маслихата города Астаны Кайрат Сатыбалды был осуждён за злоупотребление должностными полномочиями и хищение в особо крупном размере. Суд назначил 6 лет лишения свободы и конфискацию имущества. В 2023 году наказание было смягчено, часть ущерба компенсирована. Изъятые активы переданы государству и направлены на нужды социальной инфраструктуры.

    В конце сентября 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы был приговорен к шести годам лишения свободы.

    Досудебное расследование было начато в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. По делу проходили пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более 500 миллионов долларов США.

    В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

    Судом №2 г.Усть-Каменогорска рассмотрено ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ему заменили реальный срок на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней. 

    Кайрат Сатыбалды попросил в суде прощения у народа и Президента Казахстана. Общая сумма возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Кайрата Сатыбалды составляет 732,8 млрд тенге. 

    Теги:
    Закон и право Дети Астана Кайрат Сатыбалдыулы
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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