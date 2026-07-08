Конфискованные у блогеров Жанабыловых автомобили передали госорганам

Восемь автомобилей Hyundai Elantra, конфискованных у осужденных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, по итогам электронных торгов переданы на баланс государственных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Торги состоялись 7 июля в 10:00. Стоимость каждого автомобиля 2025 года выпуска оценили в 8,4 млн тенге.

Согласно правилам, участвовать в торгах могли только правоохранительные и специальные государственные органы, а также государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента РК, политических государственных служащих и депутатов Парламента.

При этом информация о том, какие именно государственные органы получили автомобили, в открытом доступе не раскрывается.

Напомним, в апреле 2026 года Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса: статье 214 «Незаконное предпринимательство» и статье 218 «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».

Ерболату Жанабылову суд назначил два года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля и конфискацией имущества.

Эльмире Толегеновой суд назначил два года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности и конфискацией имущества. При этом исполнение наказания было отсрочено на два года в связи с наличием у нее троих малолетних детей.