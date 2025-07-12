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    12:22, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Конференция ООН по Палестине запланирована на 28-30 июля

    Международная конференция высокого уровня по Ближнему Востоку, изначально запланированная на июнь, пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 28 по 30 июля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Анадолу

    Как сообщила в ответ на запрос ТАСС официальный представитель председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Шэрон Берч, проведение мероприятия было отложено из-за конфликта Израиля и Ирана.

    «Конференция состоится в период с 28 по 30 июля», — указала она.

    С 17 по 20 июня Саудовская Аравия и Франция должны были организовать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференцию высокого уровня, направленную на продвижение глобальных усилий по достижению двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта. 13 июня в свете начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что мероприятие откладывается из-за «проблем с логистикой и безопасностью».

    В общей сложности Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.

    Теги:
    ООН Палестина Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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