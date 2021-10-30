Конференцию по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты провели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан на площадке Международной выставки по безопасности Kazakhstan Security Systems-2021, проведена республиканская конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, а также противодействия террористическим угрозам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Конференция собрала представителей центральных государственных и местных исполнительных органов, Комитета национальной безопасности, научно - экспертного сообщества, бизнес среды, а также владельцев, руководителей и иных профильных работников объектов УТО.

Специалистами государственных органов и экспертами в сфере национальной безопасности обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанской системы антитеррористической защищенности объектов.

Отдельно рассмотрены вопросы адекватности имеющихся систем безопасности к современным угрозам террористического характера, в особенности на объектах массового скопления людей и образовательных учреждениях.

Экспертом Министерства внутренних дел в развитие принятых законодательных инициатив по лицензированию охранной деятельности освещены требования к частным охранным организациям, привлекаемым к обеспечению безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

С позиции Штаба Антитеррористического центра разъяснены утвержденные в текущем году постановлениями Правительства новые правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, а также требования к организации их защиты.

Конференция послужила платформой для эффективного диалога между специальными, правоохранительными органами, антитеррористическими комиссиями при акиматах регионов с бизнес-средой и общественностью.

На этой же площадке для повышения уровня взаимодействия государственных органов и СМИ в вопросах освещения мероприятий противодействия терроризму, в том числе в период проведения антитеррористической операции организован семинар-тренинг для журналистов «Роль СМИ в информационном реагировании на террористические угрозы, а также организация контрпропаганды религиозного экстремизма и терроризма».

Материалы конференции доступны на интернет-ресурсе организатора.



