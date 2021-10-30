Конференцию по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты провели в Казахстане
Конференция собрала представителей центральных государственных и местных исполнительных органов, Комитета национальной безопасности, научно - экспертного сообщества, бизнес среды, а также владельцев, руководителей и иных профильных работников объектов УТО.
Специалистами государственных органов и экспертами в сфере национальной безопасности обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанской системы антитеррористической защищенности объектов.
Отдельно рассмотрены вопросы адекватности имеющихся систем безопасности к современным угрозам террористического характера, в особенности на объектах массового скопления людей и образовательных учреждениях.
Экспертом Министерства внутренних дел в развитие принятых законодательных инициатив по лицензированию охранной деятельности освещены требования к частным охранным организациям, привлекаемым к обеспечению безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
С позиции Штаба Антитеррористического центра разъяснены утвержденные в текущем году постановлениями Правительства новые правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, а также требования к организации их защиты.
Конференция послужила платформой для эффективного диалога между специальными, правоохранительными органами, антитеррористическими комиссиями при акиматах регионов с бизнес-средой и общественностью.
На этой же площадке для повышения уровня взаимодействия государственных органов и СМИ в вопросах освещения мероприятий противодействия терроризму, в том числе в период проведения антитеррористической операции организован семинар-тренинг для журналистов «Роль СМИ в информационном реагировании на террористические угрозы, а также организация контрпропаганды религиозного экстремизма и терроризма».
Материалы конференции доступны на интернет-ресурсе организатора.