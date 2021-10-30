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    18:15, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Конференцию по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты провели в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан на площадке Международной выставки по безопасности Kazakhstan Security Systems-2021, проведена республиканская конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, а также противодействия террористическим угрозам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Конференция собрала представителей центральных государственных и местных исполнительных органов, Комитета национальной безопасности, научно - экспертного сообщества, бизнес среды, а также владельцев, руководителей и иных профильных работников объектов УТО.

    Специалистами государственных органов и экспертами в сфере национальной безопасности обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанской системы антитеррористической защищенности объектов.

    Отдельно рассмотрены вопросы адекватности имеющихся систем безопасности к современным угрозам террористического характера, в особенности на объектах массового скопления людей и образовательных учреждениях.

    Экспертом Министерства внутренних дел в развитие принятых законодательных инициатив по лицензированию охранной деятельности освещены требования к частным охранным организациям, привлекаемым к обеспечению безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

    С позиции Штаба Антитеррористического центра разъяснены утвержденные в текущем году постановлениями Правительства новые правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, а также требования к организации их защиты.

    Конференция послужила платформой для эффективного диалога между специальными, правоохранительными органами, антитеррористическими комиссиями при акиматах регионов с бизнес-средой и общественностью.

    На этой же площадке для повышения уровня взаимодействия государственных органов и СМИ в вопросах освещения мероприятий противодействия терроризму, в том числе в период проведения антитеррористической операции организован семинар-тренинг для журналистов «Роль СМИ в информационном реагировании на террористические угрозы, а также организация контрпропаганды религиозного экстремизма и терроризма».

    Материалы конференции доступны на интернет-ресурсе организатора.



    Теги:
    КНБ Безопасность Правоохранительные органы
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