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Конференцию доноров для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии созывают в Брюсселе

9 Февраля 2023, 08:44
Конференцию доноров для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии созывают в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду объявили о своем намерении в координации с турецкими властями провести Конференцию доноров для мобилизации средств в поддержку народов Турции и Сирии в марте в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все потрясены разрушительными последствиями землетрясений, которые обрушились на Турцию и Сирию на этой неделе. Приоритет сейчас - работать круглосуточно, чтобы спасти как можно больше жизней, поскольку многие люди все еще находятся в ловушке под обломками зданий. Для этого был немедленно активирован механизм гражданской защиты ЕС, который направил 31 поисково-спасательную команду и 5 медицинских бригад из 23 стран. Но мы уже сейчас посылаем послание жителям Турции и Сирии: ЕС поддержит вас. Никто не должен оставаться один, когда подобная трагедия обрушивается на людей», - заявила президент Еврокомиссии У. Ляйен, объявляя о Конференции доноров после телефонного разговора с премьер-министром Швеции У.Кристерссоном.

«Землетрясение в Турции и северной Сирии - катастрофа, не имеющая прецедентов в последнее время. Масштабы человеческих жертв и физического ущерба становятся яснее с каждым днем. Последствия поистине ужасны. Как председатель Совета Европейского союза, Швеция хочет обеспечить, чтобы помощь Евросоюза была адекватной для удовлетворения потребностей турецкого и сирийского народов в это ужасное время», - сказал глава правительства Швеции У. Кристерссон.

Фото: english.news.cn


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