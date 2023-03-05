Конференция «Женщины на пространстве ШОС: взаимовыгодное сотрудничество» прошла в Ташкенте

ТАШКЕНТ. УЗА - КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция «Женщины на пространстве ШОС: взаимовыгодное сотрудничество». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

В мероприятии, организованном Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане, приняли участие представители парламента, руководители женских организаций стран-членов ШОС, сфер бизнеса, культуры, науки и образования.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева направила видеообращение участникам мероприятия и выразила уверенность, что мероприятие пройдет на высоком уровне и для достижения позитивных результатов будут приняты важные решения.

В ходе конференции отмечалось, что в Узбекистане вопрос гендерного равенства поднят на уровень государственной политики. Утверждена Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года, создана прочная законодательная основа по улучшению положения женщин.

Внимание было обращено на усиление обмена опытом стран ШОС в сфере защиты прав и законных интересов женщин, дальнейшего повышения их роли и активности в общественно-политической сфере и широкого вовлечения в научную деятельность.

Важная роль отводится совместной разработке инновационных подходов. Были высказаны мнения о дальнейшем углублении обмена опытом и координации усилий в этом направлении.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями и опытом в направлении повышения роли женщин в реализации Целей устойчивого развития.

По итогам конференции разработаны соответствующие рекомендации и предложения, которые станут основой для подготовки новых проектов и программ по защите прав и интересов женщин, обеспечения гендерного равенства, эффективного продвижения лидерства женщин и женского предпринимательства, сотрудничества на пространстве ШОС.