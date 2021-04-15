Конференция в формате онлайн в честь 30-летия Независимости РК состоялась в Праге

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольство Казахстана в Чешской Республике совместно с Национальной Академической Библиотекой (г.Нур-Султан) организовали конференцию в онлайн-формате с участием представителей научных и экспертных кругов, представителей средств массовой информации страны пребывания, передает МИА «Казинформ».

Казахстанские дипломаты подробно ознакомили аудиторию с основными достижениями политического и социально-экономического развития страны за годы Независимости, а также проводимыми в настоящее время реформами, нацеленными на повышение уровня доверия граждан к государству.

Чешский экономист, обозреватель известного издания «E15» Ян Столар в своем выступлении подчеркнул: «Я безусловно вижу позитивные экономические перемены в Казахстане, это настоящая история успеха. Рост экономики за годы Независимости впечатляет. Преодолев все тяготы и трудности, страна вышла на новый уровень своего развития и достигла новых высот. Сегодня мы видим, что пандемия наложила свой отпечаток на развитие мировой экономики. Однако отмечу, что Казахстан несмотря на сложившиеся трудности, продолжает свой путь экономического подъема, у республики имеется свой четкий и выверенный Стратегический план развития, который рассчитан до 2025 года. Я уверен у Казахстана большое будущее».

Руководители чешских изданий «Halo Noviny» Роман Яноух и «Ceske Noviny» Светозар Плесник, в своих выступлениях подчеркнули политическую роль Казахстана, в частности отметив: «Сегодня Казахстан на международной арене является авторитетным, уважаемым государством, в доказательство этому факту – его членство в Совбезе ООН в 2017–2018 гг., куда входят самые влиятельные страны мира. Казахстан всегда выступал с различными предложениями касательно ядерного разоружения, которые актуальны сегодня как никогда. Казахстан также провел всемирно известную международную выставку «ЭКСПО», тематикой которой стала «Энергия будущего». Сегодня Казахстан, обладающий большими запасами нефти и газа, берет курс на возобновляемую энергетику».

Также участники конференции представили доклады об истории становления казахстанской государственности, развитии дружеских отношений между народами Казахстана и Чехии, а также о формировании отдельных отраслей экономики и участии крупных в инфраструктурных проектах. В ходе мероприятия также были обсуждены перспективы развития казахстанско-чешского торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и другие вопросы в контексте укрепления двусторонних отношений.

В завершение встречи участники конференции поздравили народ Казахстан с юбилейной датой, пожелав нашей стране процветания и успехов.

С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие: Генеральный директор Национальной Академической Библиотеки, доктор педагогических наук, профессор, У.Д. Муналбаева; директор департамента истории социально-экономического развития Института Государства и Права, доктор исторических наук, профессор, А.М. Ауанасова; доктор Института литературы и искусства им. М.Ауэзова , заслуженный деятель РК, доктор филологических наук С.В.Ананьева; Председатель Общественного объединения «Белорусский центр «Радима»» Д.В.Останькович; Заместитель Председателя Азербайджанского Общественного объединения «Хазар» (определяется); директор Северо-Казахстанской Универсальной Библиотеки Б.М. Абильмажинов; библиограф Восточно-Казахстанской Универсальной Библиотеки О.Д. Кайсина.