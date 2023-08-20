Конференция стран Центральной Азии по вопросам онкологии состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 - 8 сентября в Астане впервые пройдет Международная научно-практическая конференция «Центрально-Азиатская онкологическая неделя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министрества здравоохранения РК.



В ходе конференции планируется обмен опытом с ведущими специалистами Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья по актуальным вопросам хирургии, проведение сателлитных симпозиумов, ознакомление и обсуждение стендовых докладов, направленного на популяризацию и широкое внедрение в казахстанскую практику международного опыта онкологов.

Ожидается участие спикеров из Казахстана, Узбекистана, Турции, России, Беларуси, Великобритании, Германии, США и Южной Кореи.

На конференции запланировано обсуждение следующих вопросов: организация здравоохранения и медицинское право, радиационная онкология и ядерная медицина, персонализированные подходы к лекарственной терапии в онкологии, паллиативная и поддерживающая помощь онкологическим больным, интенсивная и ноцицептивная терапия в онкологии, оптимизация хирургических подходов в лечении новообразований различной локализации (рак молочной железы, онкогинекология, онкохирургия, онкоурология, онкогепатология), триединство сестринского дела в онкологии: практика, образование и наука.

Организаторы - Национальный научный онкологический центр, ОО «Общество онкологов-хирургов».

Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства здравоохранения РК.

Конференция будет проходить в гибридном режиме (off-line площадка, on-line платформа мероприятия), формат участия очная (доклад, постерный доклад), заочная (публикация тезисов), язык трансляции – казахский, русский, английский.

На протяжении всех дней конференции будет работать выставка ведущих фирм-производителей медицинской техники, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке: https://kz-oncoconf.org/