Конференция «Созвучие великих» посвящена 150-летию Ахмета Байтурсынова и 125-летию Мухтара Ауэзова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы Международная Тюркская академия провела международную конференцию «Созвучие великих». Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения народного учителя А. Байтурсынова, 125-летию со дня рождения писателя М. Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

На заседании в здании Национальной библиотеки присутствовали президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, известный общественный деятель Мурат Ауэзов, президент НАН РК Мурат Журинов, член Совета аксакалов ИМО Икрам Адырбеков, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, академик НАН РК Мамбет Койгельдиев, Заслуженный деятель Казахстана Смагул Елубаев, а также представители интеллигенции и известные ученые.

В рамках мероприятия была организована специальная выставка, посвященная деятелям Алаш, А. Байтурсынову и М. Ауэзову.

Заседание вел глава академии Дархан Кыдырали.

В рамках коллегии состоялась презентация ряда работ, подготовленных и изданных Международной Тюркской академией в честь юбилея двух выдающихся личностей.

В частности, в сборнике «Ахмет Байтурсынулы и Алаш», подготовленном Тюркской академией, собраны избранные статьи современников А. Байтурсынова, представителей последующих поколений и современных исследователей. Стоит отметить, что версия этого труда на английском и чешском языках была совместно издана Тюркской академией и Посольством Республики Казахстан в Чехии.

Кроме того, Тюркской академией переизданы материалы «Первого съезда казахских ученых», в которых, наряду с деятелями Алаш, активно участвовал и А. Байтурсынов, высказавший свое веское мнение. К уникальному изданию приложено полное факсимиле, напечатанное казахским алфавитом «төте жазу», созданным А. Байтурсыновым. В этом историческом съезде приняли участие авторитетные деятели тюркских народов не только из казахской степи, но и из Туркестана, Бухары, Москвы.

Следующий труд, представленный Международной Тюркской академией - монография Мухтара Ауэзова о знаменитом кыргызском эпосе «Манас» («Киргизский героический эпос «Манас»). Данная книга станет помощником исследователям творчества М. Ауэзова и эпоса «Манас». Первый вариант монографического труда был готов в 1934 году. Хотя Автор не менял его в связи с различными политико-идеологическими препятствиями, в разные годы он его редактировал и совершенствовал. Копия машинописного варианта данного труда, подготовленного в 1936 году, хранится в Фонде рукописей Института языка и литературы им. Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики. В качестве научного приложения также был опубликовано полное факсимиле этого образца. В сборник также включен знаменитый доклад М. Ауэзова «Создать народный вариант «Манаса», сделанный на конференции, посвященной изучению псалма «Манас», состоявшейся 8 июня 1952 года во Фрунзе.

Кроме того, в рамках визита ряд ученых-деятелей, изучающих наследие Алаш, были награждены специальными наградами Тюркской академии. За большой вклад в развитие историко-культурных связей тюркского мира академик Мамбет Койгельдиев был награжден золотой медалью Академии, известный ученый-литературовед Кенжехан Матыжанов – серебряной медалью Тюркской академии.

Стоит отметить, что по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в этом году юбилей Ахмета Байтурсынова отмечается на уровне ЮНЕСКО. В связи с этим Международная Тюркская академия приняла решение в этом году на высоком уровне отметить 150-летний юбилей выдающегося тюрколога, деятеля Алаша А. Байтурсынова и 125-летний юбилей выдающегося писателя М. Ауэзова.