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вчера 23:30
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вчера 22:42
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вчера 21:38
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вчера 18:17
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вчера 15:25
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Конференция, посвященная 80-летию Абиша Кекилбайулы, прошла в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла республиканская научно-практическая конференция «Әбіш Кекілбаев - замана заңғары, сөз зергері», посвященная 80-летию Абиша Кекилбайулы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие, посвященное жизни и творчеству народного писателя Казахстана, видного общественного и государственного деятеля Абиша Кекилбайулы было проведено в рамках программы «Рухани жаңғыру».
Участники конференции говорили о том, что выдающиеся произведения Абиша Кекилбайулы внесли вклад в развитие казахской литературы и казахской культуры. Его труды переведены на многие языки мира.
«Мне очень повезло, так как посчастливилось лично знать Абиша Кекилбайулы. Мы с мужем перевели на венгерский язык несколько его произведений. Стоит открыть любую его книгу, и ты невольно сталкиваешься с безграничной Вселенной удивительного писателя, виртуозно владевшего языком», - сказала председатель казахской диаспоры в Будапеште Онайша Мандоки.
В работе республиканской научно-практической конференции приняли участие общественные деятели, писатели и поэты, известные ученые и журналисты.
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