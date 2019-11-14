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Конференция, посвященная 80-летию Абиша Кекилбайулы, прошла в Атырау

14 Ноября 2019 23:58
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Конференция, посвященная 80-летию Абиша Кекилбайулы, прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла республиканская научно-практическая конференция «Әбіш Кекілбаев - замана заңғары, сөз зергері», посвященная 80-летию Абиша Кекилбайулы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие, посвященное жизни и творчеству народного писателя Казахстана, видного общественного и государственного деятеля Абиша Кекилбайулы было проведено в рамках программы «Рухани жаңғыру».


Участники конференции говорили о том, что выдающиеся произведения Абиша Кекилбайулы внесли вклад в развитие казахской литературы и казахской культуры. Его труды переведены на многие языки мира.

«Мне очень повезло, так как посчастливилось лично знать Абиша Кекилбайулы. Мы с мужем перевели на венгерский язык несколько его произведений. Стоит открыть любую его книгу, и ты невольно сталкиваешься с безграничной Вселенной удивительного писателя, виртуозно владевшего языком», - сказала председатель казахской диаспоры в Будапеште Онайша Мандоки.

В работе республиканской научно-практической конференции приняли участие общественные деятели, писатели и поэты, известные ученые и журналисты.


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Ключевые слова: Атырауская область, Культура, Рухани жаңғыру,
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Автор:

А. Соколов

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