Конференция, посвященная 150-летию Александра Затаевича, проходит в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве проходит VIII международная научная конференция по случаю 150-летия со дня рождения музыковеда-этнографа, народного артиста Казахстана Александра Затаевича, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Министерством культуры и спорта РК совместно с Московской государственной консерваторией имени П.Чайковского и Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы, принимают участие профессорско-преподавательский состав казахстанских и российских вузов, представители общественных и международных организаций, фондов и творческих коллективов двух стран.

«У нас с Казахстаном самые тесные и прочные связи. Причем это касается всей совместной деятельности в исполнительской, композиторской и научной сферах. На сценах Московской консерватории постоянно выступают воспитанники из Казахстана. Эта традиция нам очень дорога», - сказал ректор Московской государственной консерватории имени П. Чайковского Александр Соколов, открывая конференцию.

Ректор консерватории выразил надежду, что итоги сегодняшней дискуссии станут основой для новых совместных исследований в области культуры и искусства двух стран.

В свою очередь, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахождаева напомнила о том, что этнограф А. Затаевич проделал огромную работу по систематизации песен, кюев и напевов казахского народа. Его труды представляют собой одну из главных составляющих культурного наследия нашей страны.

«Вклад Александра Затаевича в том, что он собрал и издал сборник «1000 кюев казахского народа» и дал нам возможность в дальнейшем использовать это для создания многих других творческих произведений в опере, балете и симфониях», - сказала А. Мусахождаева.

При этом ректор отметила высокий уровень межвузовского взаимодействия Казахстана и России. По ее словам, сейчас прорабатывается организация в ближайшем будущем концерта казахстанских музыкальных коллективов в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.Чайковского.

В ходе дискуссии участники конференции обсудят практику и основные вопросы взаимодействия двух стран в области сохранения культурного наследия, рассмотрят исследования А. Затаевича в казахстанском этномузыкознании, а также наметят пути совместной работы в развитии музыкального искусства.

Также в честь празднования 150-летнего юбилея А. Затаевича в субботу, 12 октября, казахстанские исполнители дадут этнографический концерт на сцене Большого зала Российской академии музыки имени Гнесиных.