Конференция памяти видного ученого Узбекали Джанибекова прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения видного ученого, государственного и общественного деятеля Узбекали Джанибекова, состоялась в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция прошла в стенах РГП на ПХВ «Институт философии, политологии и религиоведения» КН МОН РК.

Участники конференции представили хронику некоторых малоизвестных для широкой аудитории исторических событий и достижений, демонстрирующих вклад Узбекали Джанибекова в изучение, реставрацию и сохранение уникальных памятников историко-культурного наследия Казахстана.

На конференции с личными воспоминаниями выступили бывшие соратники, коллеги учёного.

«Благодаря многогранной деятельности Узбекали Джанибекова сформировалась культура, общественно-политическая и социальная сферы современного Казахстана, а также были начаты научные исследования и объективно обосновывалась перед политическим руководством СССР необходимость возрождения некогда утраченных уникальных традиций Тюркского мира. Стоит отметить, что в масштабном изучении, реставрации и сохранения уникальных памятников историко-культурного наследия Казахстана есть немало объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО» - сказал ветеран труда, отличник государственной службы и деятель культуры РК Базарбай Алтаев.

«Узбекали Джанибеков был очень редким человеком. Тогда казался как обычная личность. Я его очень хорошо знал, мы тесно общались и работали вместе. Благодаря ему народ узнал о лидерах Алаш-Орды. Он вернул в жизнь их имена. Он был всегда заинтересован в успехе своих соотечественников и процветании страны. Сейчас мы нуждаемся в таких людях. Он образец незаменимой личности», - поделился воспоминаниями общественный и государственный деятель Олжас Сулейменов.

В своём выступлении ветеран труда, общественный и государственный деятель, первый Премьер-Министр РК Сергей Терещенко высказался о необходимости снять художественный фильм об Узбекали Джанибекове.

«Узбекали Джанибеков поднял вопрос о реставрации таких памятников старины, как мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, памятники Отрара, Жаркентская мечеть, мавзолей Таджике и многие другие. Помню, он хотел сделать мавзолей Х.А. Яссауи говорящим. У него было столько идей, которые он хотел воплотить в жизнь. Он является кладезью истории нашей страны. Жаль, что прожил всего 67 лет. Однако, за свою жизнь он сделал многое для своей Родины. Его труд неоценим. Такие люди должны жить с нами и после смерти. Поэтому я хочу предложить снять хороший фильм про его жизнь и деятельность. О таких личностях как Узбекали Джанибеков должны знать все», - сказал Сергей Терещенко.

В рамках конференции была организована выставка экспонатов о жизни и деятельности Узбекали Джанибекова из Мемориального музея академика К.И. Сатпаева, сформированная из фотодокументов и материалов Государственного архива Республики Казахстан. В экспозицию включены макеты памятников истории и культуры, отреставрированных в свое время по инициативе Узбекали Джанибекова, среди которых копии объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.