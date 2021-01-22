Конференция «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы» прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане в рамках реализации идей Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, отраженных в программной статье «Рухани жаңғыру», прошла научно-практическая конференция «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Презентация музыкального альбома «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы» в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» в действительности является знаменательным событием в истории национальной музыки. Жизнь и героический путь Едиге батыра является общим наследием всех тюркских народов. В альбоме собраны произведения «Қырымның қырық батыры» в исполнении известного жырау Мурына Сенгирбайлуы, а также поэта Нурпеиса Байганина. Это еще раз доказывает значимость выпущенного сборника. Выражаю уверенность в том, что исследования в дальнейшем продолжатся, а выпущенный музыкальный ролик повысит заинтересованность молодежи в изучении культурного наследия народа. В этой связи от лица Министерства культуры и спорта РК хочу выразить особую благодарность акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину за проведенную работу и оказанную поддержку», - выступил вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

В мероприятии приняли участие руководство акимата Актюбинской области, депутаты Парламента РК, видные общественные деятели культуры и искусства, ученые, историки, именитые актюбинцы, жыршы-жырау. В режиме онлайн подключились депутат Сената Парламента РК доктор юридических наук, профессор Мухтар Кул-Мухаммед, востоковед, профессор Карл Райхл из Германии, доктор филологических наук, профессор Карачаево-Черкесского государственного университета Насипхан Суюнова и другие.

«В первую очередь, поздравляю всех собравшихся в зале с презентацией столь значимого наследия. Сегодняшняя конференция проходит в преддверии 30-летия Независимости, что является очень важным. Можно сказать, что благодаря обретению Независимости мы возродили наше культурное богатство, в частности, эпос «Едиге». Эпос «Едиге» можно назвать эпической энциклопедией, историей, наследием, политологией», - отметил президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали.

Своим мнением в ходе конференции поделилась профессор Карачаево-Черкесского государственного университета Насипхан Суюнова, которая подключилась через видеоконференцсвязь.

«Эпос является художественной историей Золотой Орды. В нем подробно описаны подвиги могущественных вождей Тамерлана, Тохтамыша и Едиге, история их взаимоотношений… Как художественный памятник эпос «Едиге» является частью культуры множества тюркоязычных народов Евразии», - сказала Насипхан Суюнова.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане презентовали альбом-сборник «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы».