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Конференция доноров «Вместе для народов Турции и Сирии» состоится в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Марта 2023, 16:33
Конференция доноров «Вместе для народов Турции и Сирии» состоится в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоится международная конференция доноров под названием «Вместе для народов Турции и Сирии», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для мобилизации поддержки международного сообщества Турции и Сирии в преодолении разрушительных последствий, Европейская комиссия и председательствующая в Европейском совете Швеция, совместно проводят конференцию доноров.

Цель мероприятия - сбор средств и координация мер по оказанию чрезвычайной помощи в пострадавших районах обеих стран. Конференция будет организована в координации с турецкими властями.

Комментируя предстоящее мероприятие, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что солидарность с пострадавшими от землетрясения будет по-прежнему такой же сильной, как и в первые часы после землетрясения.

«Люди в Турции и Сирии должны знать, что мы с ними в долгосрочной перспективе. Я приглашаю все страны и всех доноров, государственных и частных, внести свой вклад и почтить память о потерянных жизнях, героизме сотрудников служб экстренного реагирования и, самое главное, вместе построить лучшее будущее для выживших», - сказала У.Ляйен.

На конференции будут председательствовать Еврокомиссар по вопросам европейского соседства и расширения Оливер Вархели и министр по развитию международного сотрудничества и внешней торговле Швеции Йохан Форсселл.

Как отметили в Еврокомиссии, конференция открыта для всех государств - членов ЕС, соседних стран, ООН, международных финансовых институтов и других соответствующих заинтересованных сторон, которые желают внести свой вклад и поддержать усилия по оказанию чрезвычайной помощи.

«Землетрясение в Турции и Сирии - катастрофа исторических масштабов. Последствия поистине ужасны. Как страна, председательствующая в Европейском совете, Швеция сделает все, что в наших силах, вместе с ЕС и международными партнерами, чтобы помочь пострадавшим на этапах реабилитации и скорейшего выздоровления», - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.


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