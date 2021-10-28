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Конференция COP26: ООН, Великобритания и Италия провели дискуссии с казахстанскими студентами

Автор:  
Акбота Кузекбай
28 Октября 2021, 17:24
Конференция COP26: ООН, Великобритания и Италия провели дискуссии с казахстанскими студентами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенческие дебаты на тему «Голос молодежи: объединяя мир для борьбы с изменением климата» организовали посольство Великобритании, посольство Италии в Казахстане в партнерстве с Университетом КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева в честь предстоящей конференции стран по климату COP26 в Глазго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель мероприятия – повысить осведомленность об изменении климата, чтобы включить эту тему в общественную повестку дня, вдохновить и побудить молодежь к поиску климатических решений.

Дебаты, предшествующие подготовке к конференции сторон по изменению климата (COP26), объединили почти 100 студентов из университета КАЗГЮУ, Евразийского национального университета и Назарбаев университета.

Молодежные делегаты представили практические рекомендации по трем тематическим направлениям: изменение климата, сохранение биоразнообразия и управление отходами.

«Мы просим все страны совершенствовать определяемые на национальном уровне вклады и внутреннюю политику так часто, как это необходимо, и без промедления, пока мы коллективно не встанем на правильный путь. Важно, чтобы страны вновь собрались вместе для восстановления доверия, активизации действий и возрождения духа Парижского соглашения. Нам нужно больше амбициозных целей, особенно со стороны молодежи», - отметила постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, обращаясь к студентам.

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 2021-2030 способствует достижению всех 17 Целей устойчивого развития к 2030 году, включая искоренение нищеты, голода и направлено на инвестирование в инициативы по восстановлению многих сотен тысяч экосистем по всему миру, политическую поддержку и технический потенциал как в государственном, так и в частном секторе.

Климатическая чрезвычайная ситуация, с которой сегодня сталкивается человечество, требует адекватных и незамедлительных действий. В частности, необходимо срочно снизить глобальный рост температуры до 1,5 градусов Цельсия в соответствии с Парижским соглашением. Усилия стран, компаний или граждан по борьбе с изменением климата могут принести пользу не только нашей планете, но и здоровью и благополучию людей.

«Мир должен собраться вместе, чтобы договориться о действиях по борьбе с изменением климата. Каждая страна, правительство и бизнес должны осознать свою ответственность за защиту нашей планеты и сохранение цели в 1,5 градуса. Как частные лица, мы все тоже должны сыграть свою роль», - отметила посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич.

«Я надеюсь, что COP26 поможет миру избежать опасного глобального изменения климата. Для совместного решения этой проблемы нам необходимо внести позитивные изменения в наш образ жизни, от того, как мы отапливаем наши дома, до того, как мы ведем бизнес, но цена бездействия в долгосрочной перспективе гораздо выше, чем цена действий сейчас. Я рада, что Президент Токаев объявил о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году и изложил путь к этому в Стратегии низкоуглеродного развития. Мы надеемся, что Премьер-Министр Аскар Мамин возглавит делегацию Казахстана на COP26 в Глазго и продемонстрирует лидерство Казахстана в области климата», - выразила посол.

Несмотря на временное снижение выбросов из-за пандемии, в этом столетии Земля приближается к глобальному потеплению не менее чем на 3°C, более одного миллиона из восьми миллионов видов растений и животных находятся под угрозой полного исчезновения, а болезни, вызванные загрязнением, ежегодно становятся причиной около девяти миллионов преждевременных смертей.

Мероприятие с участием молодежи является частью процесса вовлечения молодого поколения, который начался в 2019 году, в том числе благодаря поддержке Италии.

«Мероприятие Youth4Climate, организованное в рамках подготовки к конференции по изменению климата (рre-COP26) в Милане, заставило нас понять, что многому мы можем научиться у молодых людей. Сотрудничество между поколениями крайне необходимо для того, чтобы внести фундаментальные изменения в глобальный подход к изменению климата, преодолеть кризис и спасти нашу планету», - подчеркнул посол Италии в Казахстане Марко Альберти.

«Я считаю, что крайне важно, чтобы при любых дискуссиях об изменении климата и окружающей среде голос молодежи был услышан и воспринят всерьез. Потому что вам придется жить с последствиями тех решений, которые принимаются сегодня в отношении изменения климата», - прокомментировал ректор Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева Сергей Пен.

2021 год особенно важен в связи с предстоящими встречами конвенций по климату и биоразнообразию, где правительства должны установить взаимодополняющие и амбициозные цели по защите планеты путем почти двукратного сокращения выбросов парниковых газов в этом десятилетии, а также путем сохранения и восстановления биоразнообразия.

ООН   Внешняя политика Казахстана   Вузы   Экология   Молодежь  
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