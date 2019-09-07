Конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» прошла в новом формате

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном центре была организована традиционная Международная конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева на конференцию прибыли ученые археологи и тюркологи Казахстана, Франции, России, Турции, Индии, Японии и Азербайджана, а также представители научной и творческой интеллигенции Казахстана. Модератором на конференции выступила заместитель акима ВКО Асем Нусупова.

Перед началом мероприятия у главного входа в ВКГТУ имени Д. Серикбаева развернулась уникальная экспозиция археологических находок, сделанных на территории Восточно-Казахстанской области. Главными экспонатами на выставке были «Урджарская жрица», которая представляет образ знатной сакской женщины, жившей примерно в IV–III века до н.э. Обрамляли экспозицию Золотой человек Шиликты, найденный профессором Абдешом Толеубаевым в 2003 году, и Золотой человек, найденный профессором Зейноллой Самашевым в 2018 году на территории археологического памятника на плато Елеке Сазы в Тарбагатаском районе. К ним прилагались шедевры древнего ювелирного искусства и металлургии: оригинальные золотые украшения, монеты, наконечники стрел и многое другое.

Кроме того, изделия ручной работы презентовали мастера из разных уголков региона. Здесь можно было увидеть исключительные изделия из металла, дерева, кожи, костей и других природных материалов.

В дополнение ко всему в колонном зале ВКГТУ выставили работы известного художника Есенгали Садырбаева, которыми в рамках программы «Рухани жаңғыру» ранее была пополнена экспозиция музея в Береле. На картинах - завораживающие пейзажи великой Долины царей, пронизанные духом свободы и памяти былых времен.

Мероприятие посетили гости, такие как Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Невзат Уянык, а также представители посольств Республики Корея и Индии.

Первым на конференции выступил научный руководитель проекта «Алтай - Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья», доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев. Он рассказал об итогах реализации проекта «Алтай - Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья»:

«На Елеке Сазы в Тарбагатайском районе, где мы уже второй год работаем, раскопали древнесакские памятники времен начала формирования раннесакского культурного комплекса. Теперь Восточный Казахстан претендует на зону начального этапа формирования этого комплекса, об этом говорят наши материалы. В целом, начиная с X века до нашей эры до I века нашей эры, мы имеем непрерывную хронологическую цепочку. Мы получили материалы, которые характеризуют все этапы развития человеческой эпохи на территории Восточного Казахстана.

Далее выступил доктор исторических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Абдеш Толеубаев с докладом «Итоги реализации проекта «Памятники древности и средневековья Шиликтинской долины и предгорий Тарбагатая».

После подвели итоги своих работ зарубежные ученые. Профессор Японского национального института генетики университета Токио Сайто Нарайя рассказала о результатах анализа генома ДНК древнего человека в Береле.

Профессор из Турции Ташагыл Ахмет выступил с докладом «История древних тюрков по китайским источникам». Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Тахир Шахбазов рассказал об истории кыпчаков в Азербайджане, сохраненной в топонимах.

«Безусловно, в предстоящие годы мы продолжим финансирование долгосрочной программы археологических исследований в Восточно-Казахстанской области. С целью сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия области в городе Усть-Каменогорске будет создан новый музей археологии и современного искусства в Центре знаний, культуры и творчества «Jastar», - заключила Асем Нусупова.