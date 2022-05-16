16 Мая 2022 13:06

Кондукторов в автобусы столицы возвращать не будут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос возвращения кондукторов в общественный транспорт столицы не рассматривается. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас вопрос возвращения кондукторов не рассматривается, потому что мы считаем, что это прошлый век. Когда у нас были кондукторы - было очень много негатива», - отметила в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» пресс-секретарь компании Науат Азанбаева.

По данным компании, когда не было электронной системы оплаты проезда и работали кондукторы, в среднем было 350 тыс. поездок в сутки.

«Как только мы перешли на электронную систему и кондукторы ушли, то у нас эта цифра повысилась до 750 тыс. поездок, то есть 400 тыс. поездок сразу обелилось. Это очень опасная процедура – возврат кондукторов, потому что мы опять уйдем в теневой рынок, это недопустимо. Нам нужна собираемость», - пояснила Науат Азанбаева.

Пресс-секретарь компании добавила, что вопрос с трудоустройством бывших кондукторов тоже был решен положительно.

«Некоторые кондукторы остались в автобусном парке работать в контрольно-линейной службе, некоторые кондукторы перешли к нам в СТС, работают в департаменте транспортного контроля. Их функция - проверять оплату за проезд, осуществлять проверку технического состояния автобусов, пристегнут ли ремень безопасности, не говорит ли водитель по телефону и так далее», - добавила Науат Азамбаева.

Ранее секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов предложил вернуть обратно в столичные автобусы контролеров.