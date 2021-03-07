Кондитер с 35-летним стажем Наталья Шаповалова: Ни одного дня своей сознательной жизни я без фабрики не прожила

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Посвятить одному делу всю сознательную жизнь кондитер из Костаная Наталья Шаповалова решила еще будучи студенткой техникума. Сложно ли трудиться на одном предприятии более 30 лет и насколько «сладко» работать на кондитерской фабрике, корреспонденту МИА «Казинформ» в беседе рассказала начальник производственного отдела АО «Баян-Сулу» Наталья Шаповалова.

Свой путь в «мир сладостей» Наталья Николаевна начала в 1986 году после окончания Алматинского техникума по специальности технолог-кондитер. По этой же специальности была распределена на Костанайскую кондитерскую фабрику.

«С 1986 года я прошла большую профессиональную школу. Я была и сменным мастером, старшим технологом цеха, начальником цеха, была главным специалистом по качеству в нашей центральной лаборатории. Начальником производственного отдела я работаю с 2013 года. То есть ни одного дня своей сознательной жизни я без фабрики не прожила, - рассказывает Наталья. - Многие спрашивают, не сложно ли столько лет посвятить одному месту работы? Нет, не сложно, потому что, когда я получала образование, была уверенна, что это мое. И я знала, что буду работать только на кондитерской фабрике».

На самом деле, как делится Наталья Николаевна, труд на кондитерской фабрике не такой уж и «сладкий», как может показаться на первый взгляд.

«У нас женщины работают в основном в 2-3 смены. Односменной работы практически нет, так как это предприятие пищевое. Естественно, когда процесс длительный, требует и непрерывной работы, в несколько смен», - отмечает она.

Наталья, как оказалось, не единственный кондитер в семье. По ее стопам пошла и дочь. Ведь дети Натальи Николаевны с пеленок на производстве и видели весь процесс с детства.

«Мои внуки пока маленькие. Но дети всегда очень хорошо относились к тому, что я трудилась на кондитерской фабрике. Дочка всегда интересовалась моей работой и, когда встал вопрос о будущей профессии, она не задумываясь пошла по моим стопам и получила специальность «Производство пищевых продуктов из растительного сырья». Надеюсь и внуков когда-нибудь привести на производство», - заключила Наталья Николаевна.