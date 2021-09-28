Концерты, выставки, спектакли: Какие мероприятия пройдут в ближайшие дни в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Культурная жизнь столицы стала заметно активнее с началом театральных и концертных сезонов. На этой неделе в городе будут организованы музыкальные вечера, спектакли, выставки, представления для зрителей всех возрастов и на любой вкус. И первого октября в Международный день пожилых людей в городе пройдут поздравительные мероприятия с соблюдением санитарных норм и требований карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького начнет неделю с трагикомической притчи Г. Горина «Кин IV». Спектакль пройдет 28 и 29 сентября в 19:00 часов в малом зале. Днем позже в 11:00 и 14:00 юным зрителям представят сказку А. Болдинова «Приключения Аистенка». В течение трех последующих дней – с 30 сентября по 2 октября – горьковцы будут показывать полюбившуюся комедию Н. Гоголя «Женитьба».

«Жастар театры» 28 и 29 сентября в 19:00 вечера приглашает зрителей на комедию Б. Алимжан «Қарыз бен қаспақ». 30 сентября в 12:00 и 14:00 часов дня можно будет посмотреть казахскую народную сказку «Ұр тоқпақ». Вечером 1 и 2 октября покажут музыкальную драму Ж. Сомжурек «Көзімнің қарасы».

Столичный театр кукол на этой неделе приготовил инсценировку по мотивам мультфильма «Русалочка» сказки Г.Х. Андерсена «Еще раз о Русалочке». Постановку покажут 1 октября в 16:00 часов дня, а также 2-3 октября в 12:00, 14:00 и 16:00.

28 сентября в «Nomad City Hall» состоится открытие IV сезона трагедией У. Шекспира «Ромео-Джульетта».

Государственная академическая филармония столицы 29 сентября в 19:00 приглашает на открытие VII концертного сезона этно-ансамбля «Коркыт», которое организовано совместно с Ассамблеей народа Казахстана, «Бабалар аманаты». Вечером позже на сцене КЦ «Астана» состоится концерт, посвященный Дню учителя. 3 октября здесь выступят ансамбль народного танца «Шалкыма» и Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь с программой «Достық жолы».

Столичный цирк 28 сентября проведет на своей официальной странице в Instagram(https://www.instagram.com/astanalyqtsirk/) онлайн-мероприятие из рубрики «Цирки мира», где расскажет о цирковом жанре «Русская палка».

Подразделения Централизованной библиотечной системы столицы также подготовили на этой неделе интересную и познавательную программу. Так, 28 сентября сразу в трех библиотеках пройдут мероприятия, посвященные жизни и творчеству Мухтара Ауэзова. В массовой библиотеке №3 проведут литературно-исторический вечер «Әдебиеттің алпауыты өр - Мұхтар», отделе обслуживания ЦГБ – круглый стол «Мухтар Ауэзов – судьба и его книги», в массовой библиотеке №10 - литературный час «М. Әуезов – қазақ әдебиетінің тарланы».

29 сентября в детской библиотеке №8 организуют библионовости «Всё интересное узнаешь, когда журналы о природе почитаешь!», в массовой библиотеке №5 соберется клуб любителей комнатных растений «Флора». 2 раза в неделю в детской библиотеке №3 проводят детскую школу творчества «Школа Солнца». 30 сентября в массовой библиотеке №5 организуют клуб садоводов-огородников «Росток».

В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, в библиотеках города также проведут встречи, выставки и поздравления. В массовой библиотеке №5 состоится День душевных встреч «Қарттарым – алтын қазынам», также Дому престарелых и Клубу ветеранов будут подарены книги. В отделе обслуживания ЦГБ в этот день состоится выставка-настроение «Мудрость жизни – молодость души». Адресное поздравление на дому «Пусть осень жизни будет золотой» организует коллектив детской библиотеки №4, час нравственности «Разгладим морщинки, согреем ладони» проведут в детской библиотеке №8 и массовой библиотеке №12. А в массовой библиотеке №15 можно будет посмотреть выставку рисунков «Менің сүйкті атам мен әжем».

27 сентября в музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» проведут лекцию на тему «Борьба с терроризмом и экстремизмом». Днем позже из архивов библиотеки Целиноградского района здесь соберут книжную выставку «Мұхтар Әуезов – қазақ халқының мақтанышы». 28 сентября также совместно с РОВД района будет организовано мероприятие на тему «Балаларды қорғаймыз». В соцсетях на официальных страницах музея будут опубликованы инормационный пост к 120-летию узницы АЛЖИРа Гуляндам Кожановой, выставка «Саяси қуғын-сүргінге ұшыраған Қазақстанның халық комиссарлары». 1 октября коллектив проведет встречу с представителями депортированных народов в Казахстан, приуроченную ко Дню пожилых людей.

В аккаунтах Музея Сакена Сейфуллина в соцсетях Instagram и Facebook на этой неделе также появится немало интересной информации. В том числе – традиционная видеоэкскурсия по залам музея, отрывки из романа С. Сейфуллина «Тернистый путь», трудов Т.Какишова о жизни и творчестве основоположника современной казахской литературы, а также онлайн-фото-выставка «Қарттар халық қазынасы».

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» также отмечает в соцсетях важные даты и публикует интересные и познавательные материалы. Так, на страницах учреждения в соцсетях 28 сентября проведут онлайн-экскурсию на тему «Музей Первого Президента», 29 сентября здесь отметят 100 лет со дня образования государственного информационно-познавательного радио «Казахское радио», днем позже - День работников юстиции, 1 октября – День пожилых людей, а 3 октября – День учителя.

Все мероприятия, проводимые в офлайн-формате, организуют со строгим соблюдением санитарных норм: ношением масок, социальным дистанцированием и гигиеной рук.