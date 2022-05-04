Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Концерты, выставки и спектакли пройдут 7 и 9 мая в Петропавловске
4 Мая 2022 21:30

Концерты, выставки и спектакли пройдут 7 и 9 мая в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске праздничные мероприятия 7-го и 9-го мая начнутся с возложения цветов и венков к Обелиску славы, памятнику воинам 314-й стрелковой дивизии, Вечному огню и Стеле Победы, памятнику Карасаю и Агынтаю батырам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления культуры, 9-го мая в 11 часов Qyzyljar арт-центр приглашает на выставку предметов войны, в 12 часов на Центральной площади начнется концертная программа, с 13:00 у памятника Шаталову будет работать танцевальная площадка. В Парке Победы проведут военизированную эстафету, поэтический фестиваль, гала-концерт участников конкурса «Мы - наследники Победы», ретро-программу. В казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова запланировали благотворительный спектакль.

7-го мая в 12 часов на центральной площади ожидается концертная программа, военизированная эстафета. Во Дворце спорта А.Винокурова состоится областной турнир по қазақ күресі «Қызылжар барысы-2022», в котором будут участвовать 32 борца. В 15:00 в областной филармонии им. Акана Серы подготовили концерт «Поклонимся великим тем годам». Во всех театрах города пройдут спектакли.

С 5-го по 10-е мая в резиденции Абылай хана будет открыта выставка «Er esimi, el esinde».

Благотворительный спектакль в русском драматическом театре им. Н.Погодина состоится 6-го мая .


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Выставка «Воины Великой степи» открылась в Нур-Султане
Более 20 ветеранов войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Проезд через мост закроют в Петропавловске
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Лишился свободы за ложное сообщение о минировании дома житель СКО
Взаимодействие культуры и психики человека предложили изучить ученые РК и РФ
Популярное
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии
Новобранцы прибыли в бригаду морской пехоты в Актау
Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Стела в память о погибшем военном прокуроре открыта в столице
Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков
Казахстан расторг более 50 контрактов по недропользованию
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая
Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар
Архив