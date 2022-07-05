5 Июля 2022 17:38

Концерты, Сабантуй и Лига чемпионов УЕФА - как отметят День столицы в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, как костанайцы встретят праздничный выходной, сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завтра с полудня в микрорайоне Костанай-2 для всех жителей и гостей города будет проходить первая концертная программа «Күн шуақты астана – Нұр-Сұлтан!».

Далее празднования продолжатся на уже ставшим традиционным Сабантуе. В этом году он пройдет в парке 25-летия Независимости РК. В праздничной программе - турнир по национальной борьбе «куряш», спортивные состязания: армрестлинг, турнир для гиревиков, народные игры, а также большая концертная программа с участием коллективов области и приглашенных звезд татарской эстрады.

Вечером сразу в нескольких точках города будут проходить праздничные концертные программы: с 16:00 до 18:00 на площади «Жастар сарайы» будут выступать солисты и творческие коллективы областной филармонии, с 18:00 до 20:00 в Сити-центре - концерт «Тәуелсіздік түндігі – Астана».

Во время концерта запланирован перерыв на трансляцию Лиги чемпионов УЕФА, где в это время на центральном стадионе состоится матч «Тобол – Ференцварош».