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Концерты под балконами ветеранов организовали артисты СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
9 Мая 2020, 21:02
Концерты под балконами ветеранов организовали артисты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники городского дома культуры организовали концерты для ветеранов в честь Дня Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Творческие коллективы приехали к домам, в которых живут ветераны войны. Для каждого они подготовили специальную программу. В разных районах города звучали узнаваемые песни Победы.

Прохожие и жители домов с удовольствием снимали импровизированные концерты и делились в социальных сетях. Ветераны смотрели из окон и с балконов своих квартир. В городе еще действует режим карантина.

В этом году праздничные мероприятия в регионе проводят в режиме онлайн . Аким области, города и районов поздравляют ветеранов на дому.


Северо-Казахстанская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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