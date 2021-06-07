Концерты open-air пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Труппа театра «Астана Опера» при содействии Министерства культуры и спорта РК и акимата города Нур-Султан даст порядка 10 бесплатных концертов на открытом воздухе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Встреча с высоким искусством ждет жителей и гостей столицы на двух городских сценах – перед БЦ «Аффари» по улице Мамбетова и на сцене амфитеатра в Центральном городском парке.

«Для нашего творческого коллектива это уже не первый опыт выступления на открытых площадках. Ежегодно open-air мы исполняем грандиозные спектакли, как например, оперу «Аида» Дж. Верди. Подобные проекты призваны нести просветительский характер, вовлекать казахстанцев в высокое искусство. Уверен, что мы сумеем создать приятную, в какой-то степени праздничную атмосферу. Мы подготовили немало сюрпризов, одним из которых будет выступление зарубежных артистов из Италии, Швейцарии, Японии, России и Чехии», - рассказал директор театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Программу концертов продумали таким образом, что будет интересно не только взрослым, но и детской аудитории. Так, юных зрителей ожидает интересный концерт «Искусство дарят дети», который пройдет в 12:00 13 и 19 июня на сцене Аффари. В разные дни ребятам представят яркие балетные и хоровые номера. Руководитель детской театральной студии Алтынганым Ахметова.

Романтическую обстановку воскресного вечера создаст концерт «Шедевры вокальной музыки», который пройдет на сцене Аффари 13 июня в 20:00. Вниманию слушателей предложат известные арии и дуэты из опер, популярные народные песни и романсы, инструментальные пьесы. Музыкальные шедевры исполнят солисты оперы и артисты оркестра «Астана Опера».

Полюбившийся многим популярный авторский концерт Абзала Мухитдина «Восемь времен года» (А. Вивальди, А. Пьяццолла) пройдет 12-13 июня в 20:00 в амфитеатре в Центральном городском парке. «Времена года» Антонио Вивальди и сочинения Астора Пьяццоллы – в числе самых ярких явлений музыкальной культуры своего времени, но которые актуальны и сегодня. Солисты – первые скрипки Симфонического оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова.

В уикенд 26 и 27 июня в 20:00 в амфитеатре в Центральном городском парке горожанам предлагают посетить Опера-гала. Ведущие солисты оперы, артисты хора и симфонический оркестр театра «Астана Опера» представят оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков.

Уникальный проект «Астана Опера» - театр «PICCOLO» - также представит 5 июля в 20:00 в городском парке жемчужину из своего репертуара - драму-буффа в двух актах «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти.

Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель постановки – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Приятно удивит столичную публику звездный состав исполнителей. Норина – Либуше Санторисова (Чехия), Эрнесто –Эцуо Дои (Япония), Малатеста – Алексей Шаповалов (Россия), Дон Паскуале – Антуан Бернхейм (Швейцария), Карлито – Ерулан Камел. Дирижер – Коррадо Вальво (Италия).

В День столицы, 6 июля, на сцене амфитеатра в Центральном городском парке состоится праздничный Гала-концерт, где прозвучат популярные оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков в исполнении ведущих солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра театра «Астана Опера».