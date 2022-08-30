30 Августа 2022 02:12

Концерты и спектакль представит «Астана Опера» в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концерт с романтическим названием «Великолепие сентября» ожидает жителей и гостей Нур-Султана 23 сентября на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой театра «Астана Опера». Вниманию столичных любителей высокого искусства будут представлены редко исполняемые инструментальные трио выдающихся немецких композиторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В яркой программе – Трио для гобоя, валторны и фортепиано ля минор Карла Райнеке и Трио для кларнета, виолончели и фортепиано соль минор Роберта Кана. Лауреаты международных конкурсов артисты оркестра «Астана Опера» – кларнетист Алмаз Токпанов, гобоистка Дария Турабекова, валторнист Марат Конусбаев, виолончелист Курванжан Ахатов и пианистка Эльмира Султангазина продемонстрируют тонкое искусство ансамблевого исполнительства.

Публику порадует блистательное выступление ведущей солистки оперы, заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Ниязовой, в исполнении известной певицы-сопрано прозвучит песня «Пастух на скале» знаменитого австрийского композитора Франца Шуберта на стихи Вильгельма Мюллера.

В этом месяце на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой будет представлен насыщенный репертуар.

Так, 2 сентября слушателям предложат концерт «Күй ғұмыр», посвященный 125-летнему юбилею домбристки, кюйши и певицы Мүгілсін Ахметқызы (Аққыз) и 95-летнему юбилею домбриста, композитора, кюйши, народного артиста Казахстана Мағауии Хамзина. Музыкальный вечер открывает ХХV концертный сезон Фольклорного ансамбля «Сарыарқа» Государственной филармонии им. Е. Рахмадиева, художественный руководитель коллектива – лауреат международных и республиканских конкурсов Тогжан Жахин.

В рамках юбилейного концерта будут исполнены произведения «Қосбасар», «Жетім қыз», «Қайран елім» Мүгилсын Ахметкызы, «Ғарышкерлер вальсі», «Белгісіз солдат», «Жайлау» Магауии Хамзина и др.

Гости концерта – Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ернара Мынтаева – исполнят кюи Таттимбета и Толегена Момбекова в переложении Армана Жайымова и Куата Шилдебаева. Этим вечером свое творчество слушателям будут дарить заслуженный деятель Казахстана Жангали Жузбай, Калкен Касымов, Болат Такишев, Марат Нукеев, Кайрат Айтбаев, Ерболат Сапуанов, Рустем Нуркенов, Амангелды Садуов.

Музыкальное путешествие на берега реки Сены предстоит публике 18 сентября. Концерт «Французская романтика» пройдет в интерпретации лауреатов международных конкурсов, артистов оркестра театра – скрипачки Анель Шакировой и виолончелиста Курванжана Ахатова, а также пианистов Анары Камельиновой и Бекзата Ахмерова. В этот вечер прозвучат Соната для виолончели и фортепиано №1 до минор К. Сен-Санса, Соната для скрипки и фортепиано ля мажор С. Франка, «Элегия» для виолончели и фортепиано Г. Форе и рапсодия для скрипки и фортепиано «Цыганка» М. Равеля.

Месяц завершит зрелищный спектакль «Тайный брак» Доменико Чимарозы. Искрометная комическая опера пройдет в рамках проекта театр «Piccolo» 28 и 29 сентября. Идеально подходящий для оперы-буффы сюжет полон занимательных поворотов событий и забавных ситуаций, за которыми следует счастливый финал.

Премьера спектакля в «Астана Опера» состоялась с большим успехом в сентябре-октябре прошлого года в IX театральном сезоне. Зрительский успех обеспечило оригинальное видение творческой команды в лице дирижера-постановщика заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина, художественного руководителя и режиссера-постановщика Аллы Симонишвили (Италия). Красочные костюмы и декорации создала театральный дизайнер из Италии Манана Гуниа. Хореограф – заслуженный деятель Казахстана Галия Бурибаева, директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана профессор Азамат Желтыргузов, технический директор проекта – Виктор Караре, ассистент дирижера-постановщика – кавалер ордена «Құрмет» Руслан Баймурзин.



