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Концерты и парад провели во дворах домов столичных ветеранов
7 Мая 2022 08:30

Концерты и парад провели во дворах домов столичных ветеранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в честь Дня Победы состоялись концерты «Айбынды ардагерлер» для ветеранов Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В этом году мероприятие проводится в четвертый раз совместно с духовым оркестром филармонии города Нур-Султан, акиматом города и управлением культуры. Посещаем дворы, дома ветеранов, проводим концерты и небольшой военно-патриотический парад», - сказал руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир.

Он добавил, что в столице проживает 18 ветеранов, которым оказывается особый почет и внимание.

«Сегодняшний репертуар мы подготовили специально для наших ветеранов. Звучали песни того времени, музыка, звучавшая в сердцах каждого ветерана ко Дню Победы. Они проливали кровь за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. В честь ветеранов мы провели небольшой концерт», - рассказал художественный руководитель духового оркестра филармонии им. Еркегали Рахмадиева Никита Почиталин.


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