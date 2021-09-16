Концертом  открыли Год Хивы - культурной столицы тюркского мира

ХИВА. КАЗИНФОРМ - Грандиозный концерт с участием более 400 артистов состоялся в Хиве на открытии Года «Хива – культурная столица тюркского мира-2020», объявленного Международной организацией тюркской культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

Делегация ТЮРКСОЙ, прибывшая в Хиву для участия в открытии Года «Хива - культурная столица тюркского мира-2020» и работе XXXVIII заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, а также участники Международного культурного Форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций» были встречены в аэропорту министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, губернатором Хорезмской области Ферходом Эрмановым, мэром Хивы Темуром Давлетовым и другими официальными лицами.

В эти дни Хива, одна из жемчужин Узбекистана, превратилась в открытую выставочную площадку. Творческие коллективы министерства культуры Узбекистана создали на каждой улице древнего города Хивы живые картины с яркими образцами традиционной музыки и танцев тюркских народов.

Перед концертом открылась фотовыставка ТЮРКСОЙ «Культурные столицы тюркского мира», отражающая единство и братство тюркских народов. На данной выставке, на которой представлены работы известных фотографов тюркской географии, жители и гости Хивы смогли увидеть культурные столицы тюркского мира. В рамках мероприятий также был проведен показ мод, состоящий из креаций, отражающих традиционные мотивы Узбекистана.

Открывший концерт заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов в своем выступлении отметил, что всех собрало мероприятие, посвященное провозглашению Хивы культурной столицей тюркского мира, и поблагодарил ТЮРКСОЙ за присуждение Хиве столь высокого титула «Культурная столица тюркского мира-2020».

Абдухакимов также выразил слова искреннего удовлетворения от возможности принимать около 500 участников из разных стран и регионов мира на древней иземле Хивы.

Выступая на открытии, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ доцент, доктор Билаль Чакыджы подчеркнул, что международный статус «Культурная столица тюркского мира», который является одним из наиболее важных проектов, ставших традиционными среди мероприятий, организованных со стороны ТЮРКСОЙ, превратилась в марку, вызвавшую большой интерес на всем пространстве тюркской географии.

«Сегодня наш город-музей, один из древних городов Центральной Азии, жемчужина Узбекистана, с его историей, архитектурой, культурой и наследием наших предков, рад быть вместе с вами на данном мероприятии, который собрал вместе тюркский мир в в Хиве, культурной столице тюркского мира 2020 года», - сказал Чакыджы.

«Торжественные церемонии открытия и закрытия культурных столиц тюркского мира собирают вместе представителей не только тюркского мира, но также и балканских стран и государств Европейского Союза, где представители тюркских народов живут и знакомят мир с культурой тюрков, популяризируют природные, культурные и духовные красоты наших народов. Празднование Невруза, встречи художников, фотографов, поэтов, литературные конгрессы, концерты и многие другие творческие мероприятия мы организуем в рамках Года «Культурная столица тюркского мира», служат сохранению и популяризации богатого культурного наследия и яркого искусства тюркских народов, повышению узнаваемости городов тюркской географии внутри и за пределами тюркского мира. Это обеспечивает интеграцию между деятелями культуры и искусства, способствует установлению контактов, творческому общению между ними, а также укрепляют сотрудничество, дружбу и братство между нашими народами».

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Габриэлла Рамос выразила удовлетворение пребыванием в историческом городе Хива и заявила, что этот древний город является одним из важных поселений человечества.

После протокольной части артисты, вышедшие на сцену, представили красочные образцы музыки и танца Узбекистана, а также других стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Венгрия.

На мероприятии присутствовали министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев, президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, вице-президент управления по делам зарубежных тюрков и родственных общин Сайит Юсуф, координатор TRT Avaz Седат Сагыркайа, а также представители Кыргызско-турецкого университета «Манас», Международного турецко-казахского университета Ходжы Ахмеда Яссауи и других организаций и учреждений.