+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -7 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Концертный тур «Мелодии тюркского мира» завершился в Сербии ко Дню Независимости РК

17 Декабря 2019 23:23
Поделиться:
Концертный тур «Мелодии тюркского мира» завершился в Сербии ко Дню Независимости РК

КРАГУЕВАЦ. КАЗИНФОРМ - Концертный тур «Мелодии тюркского мира», посвященный 28-й годовщине Независимости Казахстана, успешно завершился концертом в городе Крагуевац в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Новости по теме

VII саммит глав государств ССТГ стартовал в Баку
Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету – Фарид Шафиев Министры иностранных дел тюркоязычных государств приветствовали вступление Узбекистана в ССТГ Страны ССТГ заинтересованы в расширении

В турне приняли участие известные музыкальные коллективы из Казахстана, фольклорно-музыкальный ансамбль «Акжарма» и ансамбль народного танца «Жорга» вместе с артистами тюркского мира.

Тур артистов тюркского мира по балканским странам в преддверии 28-й годовщины Независимости Республики Казахстан, организованный в сотрудничестве ТЮРКСОЙ с посольствами Казахстана в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии, начался с Будапешта, столицы Венгрии. Затем были Загреб (Хорватия), Сараево (Босния и Герцеговина), Крагуевац (Сербия).


На концертах были представлены народные песни и танцы тюркских народов. Аудитории в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии впервые услышали чарующее звучание кобыза, комуза, кануна, саза и других уникальных инструментов. Среди казахских музыкальных номеров зрители услышали народные песни «Тойбазар», «Желкілдек», произведения Құрманғазы «Балбырауын», Даулеткерея «Қороғлы» и другие композиции. Народные песни и танцы в исполнении творческих коллективов Мангистауской области «Жорға» и «Ақжарма» были встречены бурными овациями.



Зрители по достоинству оценили Ансамбль современной музыки Азербайджана, комызистку из Кыргызстана Айгерим Мухтардинкызы, Анкарский ансамбль музыки тюркского мира при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики и ансамбль музыки «CopeArt» из Турции.

Вокалисты Сируз Мамадлы (Азербайджан), Асаналы Кашеров, Айгерим Кульджарасова (Казахстан) и Джансу Кырджа (Турция) отправили своих зрителей в незабываемое путешествие по тюркскому миру. Азербайджанские, казахские, кыргызские, узбекские и уйгурские красочные традиционные танцы произвели неизгладимое впечатление на балканских зрителей.













Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Тюркский мир,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив