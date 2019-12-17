Концертный тур «Мелодии тюркского мира» завершился в Сербии ко Дню Независимости РК

КРАГУЕВАЦ. КАЗИНФОРМ - Концертный тур «Мелодии тюркского мира», посвященный 28-й годовщине Независимости Казахстана, успешно завершился концертом в городе Крагуевац в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В турне приняли участие известные музыкальные коллективы из Казахстана, фольклорно-музыкальный ансамбль «Акжарма» и ансамбль народного танца «Жорга» вместе с артистами тюркского мира.

Тур артистов тюркского мира по балканским странам в преддверии 28-й годовщины Независимости Республики Казахстан, организованный в сотрудничестве ТЮРКСОЙ с посольствами Казахстана в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии, начался с Будапешта, столицы Венгрии. Затем были Загреб (Хорватия), Сараево (Босния и Герцеговина), Крагуевац (Сербия).





На концертах были представлены народные песни и танцы тюркских народов. Аудитории в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии впервые услышали чарующее звучание кобыза, комуза, кануна, саза и других уникальных инструментов. Среди казахских музыкальных номеров зрители услышали народные песни «Тойбазар», «Желкілдек», произведения Құрманғазы «Балбырауын», Даулеткерея «Қороғлы» и другие композиции. Народные песни и танцы в исполнении творческих коллективов Мангистауской области «Жорға» и «Ақжарма» были встречены бурными овациями.









Зрители по достоинству оценили Ансамбль современной музыки Азербайджана, комызистку из Кыргызстана Айгерим Мухтардинкызы, Анкарский ансамбль музыки тюркского мира при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики и ансамбль музыки «CopeArt» из Турции.

Вокалисты Сируз Мамадлы (Азербайджан), Асаналы Кашеров, Айгерим Кульджарасова (Казахстан) и Джансу Кырджа (Турция) отправили своих зрителей в незабываемое путешествие по тюркскому миру. Азербайджанские, казахские, кыргызские, узбекские и уйгурские красочные традиционные танцы произвели неизгладимое впечатление на балканских зрителей.















































