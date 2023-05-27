Концерт, выставку и мастер-классы организовали для особенных детей в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фестиваль «Жүрекпен сезіну» для детей с особыми потребностями прошел в Астане. Мероприятие посвятили десятилетнему юбилею кабинета психолого-педагогической коррекции №1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.
Кабинет психолого-педагогической коррекции №1 - одна из первых государственных организаций, оказывающих поддержку в сфере образования особенным детям. В течение 10 лет помощь в КППК №1 получили около пяти тысяч человек.
По словам заместителя руководителя управления образования Астаны Маржан Каирбаевой, в первые годы работы в КППК №1 занимались всего 45 детей. Спустя десять лет их количество выросло до более тысячи.
«Столичная сеть инклюзивного образования – самая большая в стране. Она увеличивается каждый год, и в этом году к ней прибавятся еще два кабинета психолого-педагогической поддержки. Родительскую общественность необходимо регулярно информировать о наличии коррекционных организаций в городе. Проведение фестиваля позволит продемонстрировать результаты деятельности данных учреждений», - сказала Маржан Каирбаева.
Цель фестиваля – проинформировать как можно больше родителей о возможности реабилитации особенных детей с раннего возраста.
Помимо концерта в рамках мероприятия прошла выставка методических пособий и инновационного оборудования, используемого в коррекционно-развивающем процессе.
Кроме того, для детей с особыми потребностями провели мастер-классы по направлениям: гончарное дело, художественная мастерская, нетрадиционное рисование, аквагрим, арт-терапия, работа с гипсом, тестопластика, квиллинг, оригами и т.д.