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Концерт во дворе дома устроили для ветерана полицейские СКО
9 Мая 2022 03:36

Концерт во дворе дома устроили для ветерана полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники департамента полиции устроили концерт под открытым небом для ветерана Федора Щеглова и жителей дома по улице Интернациональной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, Ф. Щеглову 95 лет. Кавалер ордена Отечественной войны II степени, служил танкистом. Имеет медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и другие.

Полицейские исполнили для него песни военных лет и мелодии из любимых фильмов, знакомые миллионам людей.

В Кызылжарском районе заместитель начальника отдела полиции Болат Жумагазин и председатель Совета ветеранов Балгабай Рахметов навестили тружеников тыла Ивана Присяжного и Александра Чубыкина.

«Подвиг бойцов, отстоявших для нас право на жизнь, никогда не будет забыт. Для сотрудников полиции День Победы – значимая дата, символизирующая преемственность традиций защиты Отечества и мирной жизни народа нашей общей Родины», - сказал председатель Совета ветеранов департамента полиции и Нагцвардии Акан Сыздыков.

В пресс-службе добавили, что ни один из 771 ветерана войны в системе органов внутренних дел области не дожил до 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, полицейские не оставили доброй традиции поздравления фронтовиков.

В День Победы подобные концерты пройдут во дворах других ветеранов области. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам. В Северо-Казахстанской области в живых остались всего 15 ветеранов.


Автор:
Корреспондент

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