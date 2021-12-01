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Концерт в честь Первого Президента РК прошёл в хореографическом училище Алматы

1 Декабря 2021 10:30
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Концерт в честь Первого Президента РК прошёл в хореографическом училище Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие, посвященное в честь празднования Дня Первого Президента РК прошёл в стенах Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В концертной программе были представлены около 20 ярких номеров: вариации из балета Л.Минкуса «Дон Кихот», народные танцы, постановки современной хореографии, а также самый известный детский номер «Королевские пингвины».

Как отметили в училище, концерты проходят традиционно в канун государственных праздников.

«В этом концерте принимают участие дети младших, средних, старших курсов. Участие в концертной программе для молодых талантов является профессиональной сценической практикой. Это даёт возможность приобретать профессиональные навыки, развивать артистизм, проявить свои достижения», - рассказали в АХУ.

На торжественном мероприятии присутствовал Президент Евразийского фонда культуры Ерулан Канапьянов. Он поздравил стипендиатов 2021 года и вручил Дипломы и памятные подарки двум выпускникам училища.


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#Алматы   #Молодежь   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Гульзат Сахова

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