Концерт в честь педагогов столицы прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя, который в Казахстане отмечается в первое воскресенье октября, в концертном зале «Астана» провели торжественный концерт в честь педагогов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На торжественном вечере в честь учителей со сцены концертного зала «Астана» прозвучали нетленные шедевры мировой классики, всем известные композиции, посвященные учителям и их бесценному труду.

Для гостей концерта выступили симфонический и духовой оркестры столичной филармонии, камерный хор, Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой, детский хор «Туған жер», ансамбль эстрадного танца «ALEM». Музыкальные поздравления учителям также адресовали Заслуженные деятели РК Алтынай Жорабаева, Светлана и Канат Айтбаевы, кавалер ордена «Құрмет» Кайрат Баекенов и группа «Формат», лауреаты международных конкурсов и другие солисты филармонии.

Мероприятие прошло с соблюдением всех саннорм и требований карантина.

Стоит отметить, что накануне в Костанае подвели итоги республиканского конкурса «Лучший педагог-2021». По его итогам 5 столичных учителей вошли в список победителей. В их числе: учитель казахского языка Санаторного детского сада №28 «Жулдыз» Гулшат Туткишева, учитель географии средней школы №57 имени Машһур Жусупа Сарвар Кулметов, преподаватель хореографии, заведующая отделением хореографии Детской музыкальной школы №1 Багдина Секербек, преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа транспорта и коммуникаций Шолпан Бабаева, мастер производственного обучения Профессионально-технического колледжа Бейбит Бибосынов.

Ранее учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником поздравил аким столицы Алтай Кульгинов.

Учителя, которые признаны «Нұр-Султан қаласының құрметті педагогі» поощрены денежными призами в размере 1 млн тенге. Данную практику с выделением денежных средств внедрили в прошлом году. Также педагоги награждены нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» и «Ы.Алтынсарин» МОН РК, грамотами и др. Трем учебным заведениям - детскому саду №7 «Акку», школе-лицею №85 и высшему колледжу Astana Polytechnic - выданы гранты по 7 млн тенге.