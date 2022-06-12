12 Июня 2022 02:39

Концерт в честь 30-летия образования органов внутренних дел прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сцене амфитеатра, расположенного в центре Кокшетау, состоялся праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею казахстанской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Насладиться музыкальными номерами, подготовленными сотрудниками департамента полиции при поддержке управления культуры, смогли жители и гости областного центра, а также ветераны органов внутренних дел и члены семей полицейских.

«На протяжении 30 лет органы внутренних дел выполняли и выполняют сложнейшие задачи по сохранению правопорядка в стране, ведут непримиримую борьбу с преступностью, стойко стоят на защите национальных интересов государства, оберегают покой и безопасность граждан. Этот год является особенным для каждого сотрудника полиции и мы рады поделиться с вами нашими достижениями и победами. Наряду с основными задачами, стоящими перед нами, департамент полиции обладает большим творческим потенциалом: наши вокалисты - победители и призеры как областных, так и республиканских конкурсов», - отметил в приветственной речи начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Думан Таев.

Вниманию зрителей в этот вечер представили 17 музыкальных номеров. Поздравил стражей порядка и детский образцовый хореографический ансамбль «Импульс», порадовав зрителей зажигательными танцами. Бурными овациями встретили гости и участников группы «Рубеж», состоящей из ветеранов органов внутренних дел и исполнившей попурри 80-х годов.

Самых маленьких гостей ждал особенный сюрприз в виде бесплатного мороженого. В завершение концертной программы вокальная группа департамента исполнила авторскую песню «На страже».